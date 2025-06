IQ

UvrstitevNo.388

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.03%

Razpoložljivi obtok21,618,292,951.929

Največja ponudba60,000,000,000

Skupna ponudba21,618,292,951.929

Hitrost kroženja0.3603%

Datum izdaje2018-07-14 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.07653030008077621,2018-07-16

Najnižja cena0.000624084526758,2020-03-13

Javna veriga blokovEOS

UvodThe IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

