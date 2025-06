IOST

Ime in priimekIOST

UvrstitevNo.384

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.05%

Razpoložljivi obtok25,407,526,843

Največja ponudba90,000,000,000

Skupna ponudba45,779,378,999

Hitrost kroženja0.2823%

Datum izdaje2018-01-11 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.01 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.13649600744247437,2018-01-24

Najnižja cena0.00156203910694,2020-03-13

Javna veriga blokovIOST

UvodThe IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.