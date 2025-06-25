H

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

UvrstitevNo.301

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.56%

Razpoložljivi obtok2,119,259,306

Največja ponudba10,000,000,000

Skupna ponudba10,000,000,000

Hitrost kroženja0.2119%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.15748596182897467,2025-06-25

Najnižja cena0.01799202366031281,2025-06-27

Javna veriga blokovETH

Loading...