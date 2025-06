HUMA

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

UvrstitevNo.421

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)7.41%

Razpoložljivi obtok1,733,333,333

Največja ponudba10,000,000,000

Skupna ponudba9,999,997,862.691525

Hitrost kroženja0.1733%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.06927111521862415,2025-05-27

Najnižja cena0.03511631113799057,2025-06-18

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

