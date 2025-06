HMND

Humanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

Ime in priimekHMND

UvrstitevNo.1502

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.48%

Razpoložljivi obtok111,076,400.21881998

Največja ponudba400,000,000

Skupna ponudba400,000,000

Hitrost kroženja0.2776%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.5317158777385766,2024-03-10

Najnižja cena0.01563264362067471,2023-08-03

Javna veriga blokovHMND

UvodHumanode is the first crypto biometric network where one human = one node = one vote that brings Sybil-resistance to the crypto industry using private biometric technology.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.