Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

UvrstitevNo.1479

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.16%

Razpoložljivi obtok460,375,000

Največja ponudba0

Skupna ponudba999,999,996.6606125

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.0418835281570032,2025-01-09

Najnižja cena0.00207862882740898,2025-04-07

Javna veriga blokovBASE

