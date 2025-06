GUI

Gui Inu is the top dog community token on Aptos, aimed at incentivizing and rewarding Inventive developments through community grants, fostering a culture of fun vibes, high engagement and camaraderie. A drive to integrate seamlessly across the Aptos ecosystem , supporting the growth of diverse use cases and ensuring continual revitalization within the ecosystem.

UvrstitevNo.1547

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok555,895,061,727

Največja ponudba777,777,777,776.9

Skupna ponudba777,777,777,776.9

Hitrost kroženja0.7147%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000579846469264794,2023-12-25

Najnižja cena0.000003384116674074,2025-04-07

Javna veriga blokovAPTOS

Panoga

Družbeni mediji

