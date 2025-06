GAT

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

Ime in priimekGAT

UvrstitevNo.3649

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba100,000,000

Skupna ponudba100,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje2024-04-20 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.5 USDT

Najvišja vrednost vseh časov46.85788471173177,2024-06-25

Najnižja cena0.5029087773066527,2025-04-15

Javna veriga blokovGAT

Panoga

Družbeni mediji

