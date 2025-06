FNCT

FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.

Ime in priimekFNCT

UvrstitevNo.4726

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)%0,00

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba20.000.000.000

Skupna ponudba20.000.000.000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.006487708301380434,2024-02-15

Najnižja cena0.000801430726532987,2023-06-24

Javna veriga blokovETH

UvodFiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.