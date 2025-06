FMC

FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets.

Ime in priimekFMC

UvrstitevNo.3217

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba128,318,618,918

Skupna ponudba128,318,618,918

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.002580976062309137,2025-05-17

Najnižja cena0.000566858026838062,2024-01-04

Javna veriga blokovTRX

