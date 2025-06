FB

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

UvrstitevNo.854

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)5.04%

Razpoložljivi obtok39,156,900.17109792

Največja ponudba210,000,000

Skupna ponudba124,097,875

Hitrost kroženja0.1864%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov39.250767727233885,2024-09-15

Najnižja cena0.4621311897922055,2025-04-08

Javna veriga blokovFRACTAL

