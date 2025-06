EXVG

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Ime in priimekEXVG

UvrstitevNo.2607

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.39%

Razpoložljivi obtok32,160,000

Največja ponudba400,000,000

Skupna ponudba400,000,000

Hitrost kroženja0.0804%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.16170033314868762,2024-05-27

Najnižja cena0.003097718623845186,2025-04-09

Javna veriga blokovBSC

UvodExverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.