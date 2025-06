EDU

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

Ime in priimekEDU

UvrstitevNo.500

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.14%

Razpoložljivi obtok410,715,985

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.4107%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.6841468160643183,2023-04-29

Najnižja cena0.09420856728557322,2025-04-07

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

