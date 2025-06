DYP

Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming.

Ime in priimekDYP

UvrstitevNo.1985

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.17%

Razpoložljivi obtok155,942,249

Največja ponudba0

Skupna ponudba229,926,862

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.107288583089982,2024-04-12

Najnižja cena0.005630592263406278,2025-05-28

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

