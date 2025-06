DYNA

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Ime in priimekDYNA

UvrstitevNo.1414

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.30%

Razpoložljivi obtok89,435,489.95424905

Največja ponudba500,000,000

Skupna ponudba500,000,000

Hitrost kroženja0.1788%

Datum izdaje2024-09-28 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.5 USDT

Najvišja vrednost vseh časov3.6457212324107515,2024-09-29

Najnižja cena0.04063908344680659,2025-04-08

Javna veriga blokovBSC

