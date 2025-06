DEAI

Zero1 Labs is the first inclusive Proof-of-Stake-based Decentralized Artificial Intelligence (“DeAI”) ecosystem committed to fostering AI innovation through our Zero Construct Program (ZCP).

UvrstitevNo.1133

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.76%

Razpoložljivi obtok91,221,244

Največja ponudba0

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.249041951512232,2024-04-02

Najnižja cena0.04008505571376944,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

