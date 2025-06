DCB

Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.

Ime in priimekDCB

UvrstitevNo.1435

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.05%

Razpoložljivi obtok380,028,488

Največja ponudba0

Skupna ponudba949,223,596

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.1768290257562914,2024-03-29

Najnižja cena0,2022-08-17

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

