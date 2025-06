DBR

deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

Ime in priimekDBR

UvrstitevNo.749

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,58%

Razpoložljivi obtok1 829 293 597

Največja ponudba10 000 000 000

Skupna ponudba9 999 997 159,600344

Hitrost kroženja0.1829%

Datum izdaje2024-10-16 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.05499267372684524,2024-12-21

Najnižja cena0.013813090554418846,2025-05-31

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

