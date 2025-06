CTF

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

Ime in priimekCTF

UvrstitevNo.1760

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.02%

Razpoložljivi obtok4,732,645.70644

Največja ponudba0

Skupna ponudba119,899,974.77143335

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.41153717499516,2024-04-20

Najnižja cena0.000555272760428229,2023-12-23

Javna veriga blokovMATIC

UvodA community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.