Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

Ime in priimekCSPR

UvrstitevNo.252

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.04%

Razpoložljivi obtok13,119,693,864

Največja ponudba0

Skupna ponudba13,583,171,668

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2021-05-11 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.36330943,2021-05-12

Najnižja cena0.006247679314270495,2024-11-04

Javna veriga blokovCSPR

