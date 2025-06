CRU

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Ime in priimekCRU

UvrstitevNo.1932

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.71%

Razpoložljivi obtok14,138,569

Največja ponudba0

Skupna ponudba35,025,067.043

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov179.08981499,2021-04-12

Najnižja cena0.0678357252296676,2025-04-27

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

