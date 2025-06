CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Ime in priimekCPH

UvrstitevNo.1546

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok382,951,230

Največja ponudba8,428,000,000

Skupna ponudba6,828,000,000

Hitrost kroženja0.0454%

Datum izdaje2020-09-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.25 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.19854994089735145,2021-11-29

Najnižja cena0.002529181439634382,2024-10-02

Javna veriga blokovCPH2

UvodCPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.