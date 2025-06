COW

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

Ime in priimekCOW

UvrstitevNo.241

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)4,93%

Razpoložljivi obtok475 416 196,20258355

Največja ponudba1 000 000 000

Skupna ponudba1 000 000 000

Hitrost kroženja0.4754%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.2067017788875543,2024-12-25

Najnižja cena0.04017878128090094,2022-11-09

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

