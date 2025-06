CORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Ime in priimekCORE

UvrstitevNo.92

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0002%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.88%

Razpoložljivi obtok1,002,516,889.2566286

Največja ponudba2,100,000,000

Skupna ponudba2,093,769,839.0352812

Hitrost kroženja0.4773%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov6.468239711847785,2023-02-08

Najnižja cena0.34324412364907425,2023-11-03

Javna veriga blokovCORE

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.