CKB

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Ime in priimekCKB

UvrstitevNo.194

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.02%

Razpoložljivi obtok46,610,807,102.65005

Največja ponudba∞

Skupna ponudba47,366,290,170.376854

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2019-11-14 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.01 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.04412336,2021-03-31

Najnižja cena0.002083401220247072,2022-12-20

Javna veriga blokovCKB

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.