CHR

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

Ime in priimekCHR

UvrstitevNo.432

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.97%

Razpoložljivi obtok842,831,914.378197

Največja ponudba978,064,789

Skupna ponudba842,831,914.378197

Hitrost kroženja0.8617%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.4996914759745297,2021-11-20

Najnižja cena0.00852539841207,2020-03-13

Javna veriga blokovCHROMIA

Panoga

Družbeni mediji

