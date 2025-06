CHAT

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

Ime in priimekCHAT

UvrstitevNo.1740

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.63%

Razpoložljivi obtok8,043,460

Največja ponudba0

Skupna ponudba8,999,983

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov19.679782488613803,2024-03-18

Najnižja cena0.00506354172811015,2024-02-12

Javna veriga blokovSOL

