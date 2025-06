CENNZ

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

Ime in priimekCENNZ

UvrstitevNo.1639

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok1,200,000,000

Največja ponudba0

Skupna ponudba1,200,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2018-03-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.12 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.541558027267456,2018-04-25

Najnižja cena0.002000616695108449,2025-05-31

Javna veriga blokovCENNZ

Panoga

Družbeni mediji

