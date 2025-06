CEEK

Virtual Concerts, Live Music, Live Sports, 360VR Streaming Platform on Blockchain. Connect with stars, go behind the scenes, 4dHeadphones livestreaming & VR

Ime in priimekCEEK

UvrstitevNo.1065

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.22%

Razpoložljivi obtok805,717,779.245471

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.8057%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.1969202729467927,2021-11-29

Najnižja cena0.000948043686336,2020-03-13

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

