BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.62%

Razpoložljivi obtok43,035,832.02939903

Največja ponudba63,000,000

Skupna ponudba43,035,832.02939903

Hitrost kroženja0.6831%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov28.0134009,2021-05-03

Najnižja cena0.003956740186866289,2025-05-07

Javna veriga blokovBSC

