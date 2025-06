BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Ime in priimekBONK

UvrstitevNo.61

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0003%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok79,397,241,905,280.53

Največja ponudba88,872,433,754,423.19

Skupna ponudba88,807,806,985,262.5

Hitrost kroženja0.8933%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000059156192429551,2024-11-20

Najnižja cena0.000000091971686428,2022-12-30

Javna veriga blokovSOL

UvodBonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.