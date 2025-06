BLY

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

UvrstitevNo.1410

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,08%

Razpoložljivi obtok960 149 995,66

Največja ponudba1 000 000 000

Skupna ponudba1 000 000 000

Hitrost kroženja0.9601%

Datum izdaje2018-12-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.676306,2021-04-04

Najnižja cena0.002898288580552685,2023-06-12

Javna veriga blokovETH

