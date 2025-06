BLUE

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Ime in priimekBLUE

UvrstitevNo.616

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)7.16%

Razpoložljivi obtok305,592,958

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.3055%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.8407586553598296,2024-12-15

Najnižja cena0.057467810972881075,2025-04-07

Javna veriga blokovSUI

Panoga

Družbeni mediji

