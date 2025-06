BAL

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

Ime in priimekBAL

UvrstitevNo.442

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)11.45%

Razpoložljivi obtok63,571,917.67443933

Največja ponudba96,150,704

Skupna ponudba68,539,954.23798805

Hitrost kroženja0.6611%

Datum izdaje2020-06-24 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov74.77226165,2021-05-04

Najnižja cena0.7530492732247144,2025-04-08

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

