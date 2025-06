B2

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

Ime in priimekB2

UvrstitevNo.777

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)377.56%

Razpoložljivi obtok46,900,245

Največja ponudba210,000,000

Skupna ponudba210,000,000

Hitrost kroženja0.2233%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.775982192516107,2025-05-06

Najnižja cena0.4078882421972823,2025-04-30

Javna veriga blokovBSQUARED

Omejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.