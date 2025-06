AZIT

Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

Ime in priimekAZIT

UvrstitevNo.1370

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.08%

Razpoložljivi obtok318,788,313

Največja ponudba500,000,000

Skupna ponudba500,000,000

Hitrost kroženja0.6375%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.0090500656505639,2022-12-16

Najnižja cena0.009119511856648504,2025-04-07

Javna veriga blokovKLAY

Panoga

Družbeni mediji

