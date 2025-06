AVL

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

UvrstitevNo.677

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)11.96%

Razpoložljivi obtok161,683,998

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba162,250,000.8

Hitrost kroženja0.1616%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.4376502589895284,2025-02-12

Najnižja cena0.18614928404529058,2025-05-31

Javna veriga blokovETH

