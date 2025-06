AVAX

Plazni plaz je najhitrejša platforma pametnih pogodb v industriji blokov, merjena po času do dokončanja, in ima največ potrjevalcev, ki zagotavljajo njeno dejavnost, od vseh protokolov dokaza o lastnini. Plazni plaz je ekstremno hiter, poceni in okolju prijazen. Katera koli aplikacija s pametnimi pogodbami lahko prekaša svojo konkurenco na plaznem plazu.

Ime in priimekAVAX

UvrstitevNo.14

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0026%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)78.95%

Razpoložljivi obtok421,508,041.82794976

Največja ponudba715,748,719

Skupna ponudba456,510,741.82794976

Hitrost kroženja0.5889%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov146.21786401299232,2021-11-21

Najnižja cena2.7888219,2020-12-31

Javna veriga blokovAVAX_XCHAIN

UvodPlazni plaz je najhitrejša platforma pametnih pogodb v industriji blokov, merjena po času do dokončanja, in ima največ potrjevalcev, ki zagotavljajo njeno dejavnost, od vseh protokolov dokaza o lastnini. Plazni plaz je ekstremno hiter, poceni in okolju prijazen. Katera koli aplikacija s pametnimi pogodbami lahko prekaša svojo konkurenco na plaznem plazu.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.