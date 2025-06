AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Ime in priimekAUCTION

UvrstitevNo.461

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)179.31%

Razpoložljivi obtok6,090,142.29001446

Največja ponudba10,000,000

Skupna ponudba7,640,771.31259095

Hitrost kroženja0.609%

Datum izdaje2021-02-07 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov70.55596041,2021-04-12

Najnižja cena3.484607093787073,2023-06-15

Javna veriga blokovETH

UvodBounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.