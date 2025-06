ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

Ime in priimekATOM

UvrstitevNo.51

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0005%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)22.98%

Razpoložljivi obtok390,934,204

Največja ponudba∞

Skupna ponudba390,934,204

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2019-03-15 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.1 USDT

Najvišja vrednost vseh časov44.6955257850945,2021-09-20

Najnižja cena1.13096252523,2020-03-13

Javna veriga blokovATOM

