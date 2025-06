AR

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

Ime in priimekAR

UvrstitevNo.127

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)37,19%

Razpoložljivi obtok65 652 466

Največja ponudba66 000 000

Skupna ponudba65 652 466

Hitrost kroženja0.9947%

Datum izdaje2017-08-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov90.94004420870436,2021-11-05

Najnižja cena0.485449842644,2020-05-27

Javna veriga blokovAR

Panoga

Družbeni mediji

