ARTY

Artyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

Ime in priimekARTY

UvrstitevNo.1543

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)15.05%

Razpoložljivi obtok19,480,227

Največja ponudba25,000,000

Skupna ponudba24,858,616

Hitrost kroženja0.7792%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov4.504571539568279,2023-12-21

Najnižja cena0.15617447954409783,2025-05-31

Javna veriga blokovBSC

UvodArtyfact is a next-gen gaming metaverse that combines the latest gaming technologies and innovative GameFi activities.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.