APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Ime in priimekAPTM

UvrstitevNo.1369

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)131.95%

Razpoložljivi obtok3,899,287

Največja ponudba2,100,000,000

Skupna ponudba7,430,696.0332977

Hitrost kroženja0.0018%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.972488445629584,2025-04-11

Najnižja cena0.7208375990263015,2025-04-24

Javna veriga blokovAPERTUM

Panoga

Družbeni mediji

