HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

UvrstitevNo.496

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)37.83%

Razpoložljivi obtok13,409,564.054133

Največja ponudba21,000,000

Skupna ponudba21,000,000

Hitrost kroženja0.6385%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov24.74602845086711,2025-01-16

Najnižja cena1.1291481850667386,2025-01-01

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

