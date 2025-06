AME

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

Ime in priimekAME

UvrstitevNo.2258

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.03%

Razpoložljivi obtok500,000,000

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.5%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.15384444,2021-02-24

Najnižja cena0.000667078553816237,2025-03-11

Javna veriga blokovAME

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.