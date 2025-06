ALTLAYER

AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

Ime in priimekALTLAYER

UvrstitevNo.365

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.36%

Razpoložljivi obtok3,514,349,410.850709

Največja ponudba10,000,000,000

Skupna ponudba10,000,000,000

Hitrost kroženja0.3514%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.688131910249869,2024-03-27

Najnižja cena0.022477745910425583,2025-04-07

Javna veriga blokovBSC

UvodAltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.