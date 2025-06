AIFUN

AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.

Ime in priimekAIFUN

UvrstitevNo.3607

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba500,000,000

Skupna ponudba500,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.8571622024396689,2024-11-14

Najnižja cena0.002511183920294971,2025-04-18

Javna veriga blokovBASE

UvodAI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.