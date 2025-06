AIA

AIAchain is an emerging public chain that combines AI technology, financial payment and is compatible with EVM. It optimizes transaction speed and reduces costs while maintaining a high degree of security and scalability. Through the parallel operation of the native token AIA and the adopted APoS and AISN consensus mechanisms, it promotes the widespread application of blockchain technology, provides efficient technical solutions, and supports enterprises and developers around the world to launch innovative Blockchain applications.

Ime in priimekAIA

UvrstitevNo.5331

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba13,190,000,000

Skupna ponudba13,190,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.03627544651438553,2024-01-08

Najnižja cena0.000777112564092535,2024-08-13

Javna veriga blokovAIACHAIN

UvodAIAchain is an emerging public chain that combines AI technology, financial payment and is compatible with EVM. It optimizes transaction speed and reduces costs while maintaining a high degree of security and scalability. Through the parallel operation of the native token AIA and the adopted APoS and AISN consensus mechanisms, it promotes the widespread application of blockchain technology, provides efficient technical solutions, and supports enterprises and developers around the world to launch innovative Blockchain applications.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.