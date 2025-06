AGRI

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

UvrstitevNo.1295

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.36%

Razpoložljivi obtok161,078,234

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba999,999,997.367606

Hitrost kroženja0.161%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.17722062456540857,2024-12-13

Najnižja cena0.03188720215278074,2025-05-09

Javna veriga blokovSOL

