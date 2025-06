AGNT

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

Ime in priimekAGNT

UvrstitevNo.6212

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.0204407079781192,2025-03-23

Najnižja cena0.002840592939362667,2025-05-29

Javna veriga blokovBASE

Panoga

